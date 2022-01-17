Kadınlar hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Battalgazi Belediyesi, kadınları üretkenliğe teşvik ederek ve dezavantajlı kadınlara yönelik meslek edindirme kursları açarak insanı önceleyen projelerle her kesimden büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kadınları üretkenliğe teşvik etmek ve dezavantajlı kadınlar için meslek edindirme kursları açmaya devam eden Battalgazi Belediyesi, insanı önceleyen projelerle her kesimden büyük takdir toplamaya devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, büyük rağbet gösterilen Halı Dokuma kursunda usta öğreticiler tarafından verilen eğitimler ile kadınların hem el becerilerini geliştirdiğini hem de meslek öğrenip ev ekonomilerine katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında açılan kurslara her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterirken, faaliyetlerine aralıksız şekilde devam eden Halı Dokuma kursu ise en dikkat çeken kursların başında yer alıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, maharetli elleriyle en güzel halıyı dokumaya özen gösteren kadın kursiyerleri, eğitim gördükleri kurslarında ziyaret etti. Kadın kursiyerlere kolaylıklar dileyen Başkan Güder, ilçedeki tüm kadınların ürettiklerini ve yeni projelerini desteklemeye hazır olduklarına dikkat çekti.

“Başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmıyor”

Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını aktaran usta öğretici Asuman Tolgun, “30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Halıcılık işiyle uğraşıyorum ve usta öğreticiyim. Kurstaki bayanlarımız ile birlikte minder, seccade, halı ve yastık yapıyoruz. Şuanda 12 öğrencimiz var. Kursumuza ilgi yoğun. Kursiyerlerimiz ile birlikte çok güzel çalışmalara imzalar atıyoruz. Her daim bizlere destek olan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kurs sayılarımızı arttırmayı hedefliyoruz”

Battalgazi’de kurs sayılarını arttırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Güder, “Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezimizin iş birliği ile bölgelerimizde açmış olduğumuz kurslarımız mevcut. Bu kurslarımızı zaman zaman ziyaret ederek, kursiyerlerimizle buluşuyoruz. Bugün de halı dokuma kursumuzu ziyaret ettik ve çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Ev hanımlarımızı özellikle iş sahibi yapma noktasında meslek edindirme kurslarımızı Battalgazi Belediyesi olarak uzun süredir devam ettiriyoruz. Ev hanımlarımız buraya gelip meslek öğreniyorlar. Sipariş üzerine değişik farklı motifler ortaya çıkarıyorlar. Birçok kurslarımız burada mevcut. Bu kursların amacı hem eğitim hem de insanlara meslek edindirmek. Öte yandan ev kadınlarını sosyal hayatın içerisine entegre etmek ve onların ellerinden çıkan güzel çalışmaları toplum ile buluşturmak. Yapılan bu çalışmalardan ciddi dönüşler görüyoruz. Hasırcılarda mülkiyeti belediyemize ait olan binamızda ilerleyen dönemlerde inşallah erkek ve kadınlar için bir kurs açmış olacağız. İlçemizdeki meslek edindirme kurslarımızın sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.