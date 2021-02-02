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Kadınlar 3K projesiyle gururlandırıyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan Fırat Kalkınma Ajansı’nın başarılı bulduğu ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimi başladı.

MALATYA 02.02.2021, 15:29
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Kadınlar 3K projesiyle gururlandırıyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan Fırat Kalkınma Ajansı’nın başarılı bulduğu ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitimi başladı.

Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında başarılı bulduğu ‘3K Kadınım, Kazanırım ve Kalkınırım’ projesinin 2021 yılı eğitim seminerleri, Battalgazi Belediyesi’nde başladı. Proje eğitim danışmanı İnci Emirzeoğlu’nun vereceği eğitimler, girişimci kadınların bireysel gelişimine katkı sunacak. Toplam 50 girişimci kadına 7 hafta sürecek eğitimlerde liderlik, özgüven, duygusal zeka, zaman yönetimi, takım oyunu, kooperatifçilik, ürün geliştirme, stratejik planlama, verimli toplantı teknikleri, toplumsal cinsiyet girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuları, girişimci bayanlara aktarılacak. Düzenlenen eğitim sonrası başarılı olan 50 girişimci kursiyere ise kadınların aktif olarak çalışma hayatında rol alması, ürettikleri ürünleri kooperatif aracılığıyla satması ve ekonomik kazanç sağlaması, kadınların ekonomiye verdiği katma değeri arttırma adına kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından sertifikaları takdim edilecek.

Girişimci kadınlara başarı diledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda başlayan eğitimi ziyaret ederek, girişimci kadınlara başarılar diledi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Çıkmış olduğunuz bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Kadınlarımız toplumun vazgeçilmezleridir. Hem anne, hem eş, çocuklarına ise hem anne hem de ilk öğretmenleridir. Kadınlar inancımıza göre Allah’ın emanetleridir. Toplumun en önemli dinamikleridir. Bu düşüncelerle yolumuzu ve rotamızı belirliyoruz. Toplumu erkekler, kadınlar ve gençler olarak ayrıştırmamamız gerekiyor. Toplumsal ve sosyal hayat içerisinde herkesin ayrı ayrı görevleri vardır. Bunu ifa ederken, kadınlarımızın görevlerinin daha önemli olduğunu görüyoruz. Başarılı insanların yanında başarılı eşler vardır sözü de buna en güzel örnektir. 2019 yılında kurduğumuz Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimizi, evdeki bayanlarımızı sosyal hayata entegre etme düşüncesi ile kurduk. Kooperatifimizi kuralı 1 yılı geçti ama çok güzel bir konuma geldik. Amacımız Malatya’mız ve Battalgazi’mizde tüm kadınlara ulaşabilmek. Maalesef Türkiye’de kooperatifçiliği incelediğimizde, bazı sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Malatya’ya gelerek kooperatifimizi inceleyen müfettişler, çalışmalarımızdan dolayı bizlere teşekkürlerini ilettiler. Bu tür gelişmeler bizim göğsümüzü kabartıyor, gurur duymamızı sağlıyor. Yapmış olduğumuz işin ne kadar iyi olduğunu ve emeğimizin karşılığını görmüş olduk. Bizde her zaman bunun gayreti ve çabası içinde olacağız. Daha iyi olmanızı sağlamak için eğitim olmazsa olmazlar arasındadır. Bu eğitimlerle gelişen ve değişen dünya şartlarına daha iyi entegre etmeyi hedefliyoruz. Eğer bireysel menfaatlerden ziyade toplumsal menfaatleri gözetirsek o toplumda oluşan menfaat mutlaka sizi olumlu yönde etkileyecektir. Sizler inşallah Kooperatifimize büyük katkılar sunacaksınız. Evlatlarımızın yolunu aydınlatacağına olan inancımız tamdır. Şükürler olsun Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifimiz Türkiye’ye örnek oluyor. Çalışmaları ile ilgili olarak dönütler oldukça olumlu. Çalışmalarınız üretim adına, kadınlarımız adına çok önemli olduğunu bilmenizi isterim. Buda kadınlarımızın verdiği destekle oluyor” diye konuştu.
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