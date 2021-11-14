Kadının azmi

Malatya’nın Darende İlçesi’nde hayvancılık yaparak ev bütçesine katkıda bulunan Sevda Semerci isimli kadın, kadınların evlerine mahkum olmamalarını isteyerek iş hayatına atılmalarını önerdi.

Darende İlçesi Beybağı mahallesinde ikamet eden Sevda Semerci çevresine örnek olamaya devam ediyor. 20 yıl önce Darende Beybağı mahallesine gelen Semerci, doğal hayata ve hayvanlara olan sevgisinden dolayı hayvancılığa başladı. Semerci, mahalle ortamının da elverişli olmasından dolayı aile işletmeciliği şeklinde büyükbaş hayvancılığı kapsamında 5 büyükbaş hayvan satın aldı ve bunlardan elde ettiği ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı. Eşinin teşvikiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan büyük kısmı hibe şeklide verilen destekten yararlanmaya hak kazanan kadın, hayvancılığı severek yapıyor. Önümüzdeki inşaat mevsiminde ahır yapımına başlayacaklarını söyleyen Semerci, yapmış olduğu bu çalışma ile kadın girişimcilerine bir model olduğu için kendini mutlu hissettiğini dile getirdi.

Projesinin başvurusu ile kabul edilmesi sürecinde bir takım zorluklar yaşasa da verdiği mücadele ile bunların üstesinden geldiğini söyleyen Sevda Semerci, kadınların evlerine mahkum olmamalarını isteyerek , “Kadınların ev ekonomisine katkı sunmaları açısında projelere yönelmelerini öneriyorum. Hayvancılık sadece erkeklerin yapacağı iş değil. Gördüğünüz gibi kadınlar da yapabiliyor. Bildiğiniz gibi Gökpınar projesi ile sulu tarıma geçilmesi ile yem bitkisi ekilecek arazilerin oluşması ile yem sorunu da yaşanmayacaktır” şeklinde konuştu.

Evde oturan kadınlara önerilerde de bulunan Semerci, “Kadınlara bir çağrım da, evlerinden çıkarak yeni iş alanlarına yönelmeleridir. Böylece ev ekonomisinin bağımsızlığını sağlayacaktır” dedi.