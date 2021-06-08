Kadın öğretmenlerden anlamlı proje

Malatya’da bir araya gelen 5 kadın öğretmen, pandemi döneminde öğrencilerinin daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla “Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz” adını verdikleri bir proje geliştirdi.

Proje hakkında bilgiler veren Malatya Kazım Karabekir İlkokulu Öğretmeni Demet İncebay, camdan değil candan öğretmen olmak istediklerini vurguladı. İncebay, “Biz Türkiye genelindeki 10 öğretmen bir araya gelerek projemizi oluşturduk. Bakanımızın uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz diye bir sözü vardı. Hatice öğretmenim bu sözden yola çıkarak bir proje düşündü. Tamamen pandemi dönemine uygun bir proje yazdı. Pandemi dönemine uygun uzaktan etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerin evde kaliteli vakit geçirmesini sağlayan, etkin vakit geçirmesini sağlayan etkinlikler bunlar. Mesela biz masal dinleyen çocuklarımız olsun istedik, hayvanları koruyan, evler yapan, onlara yemekler veren, canlıları besleyen çocuklarımız olsun istedik, biz geçmişini bilen, yaşayan, milli bayramlarımızı uzaktan da olsa coşkuyla kutlayan çocuklarımız olsun istedik. Engelleri aşan, saygı duyan çocuklarımız olsun istedik ve bu amaçla yola çıktık. Camdan değil candan öğretmenler olalım istedik” dedi.

Projenin kurucularından Kazım Karabekir İlkokulu sınıf öğretmeni Hatice Akyüz de, bu projeyle güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, “Böyle bir proje düşündüm ve öğretmenlerime sundum, kendileri de seve seve kabul eti. Hep beraber bir şeyler yapalım, Türkiye’den de yeni ortaklar bulalım dedik ve bu yola girdik. Çocuklarımıza “Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz” dedik. Velilerimizden çok güzel dönüşler aldık. Velilerimiz bize bu projeyle hiç bilmedikleri şeyleri öğrendiklerini ilettiler. Ortaklarımızla yaygınlaştırarak çok güzel, etkili etkinlikler oluşturduk. İl milli eğitim müdürümüz Battal Kanbay’dan tebriklerini aldık. İlçe milli eğitim müdürlerimiz de ziyaret ederek projemizi anlattık. Geri dönüşleri olan bir proje oldu. Kalite etiketine başvuracağız. Projemizin etkileri devam edeceğiz. Proje sonlanmış olsa da yaygınlaştırma çalışmalarımızda etkileri devam edecek” şeklinde konuştu.

Gazi İlkokulunda görev yapan İngilizce öğretmeni Nuriye Kırteke ise projede bulunmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayıp, “Kurucularımızdan Hatice ve Makbule öğretmenim bu projeyle bana geldiklerinde çok mutlu oldum. Daha önce çok Etwining projesinde bulundum ama ilk defa bir projede bu kadar çok şey öğrenip aslında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Öğrencilerimde çok başarılıydı, beni yarı yolda bırakmadılar. Pandemi sürecini dolu dolu, güzel bir şekilde etkinliklerle geçirdik. Çocuklar içinde çok faydalı oldu” ifadelerini kullandı.

Gazi ilkokulu öğrencileri ise proje kapsamında çok faydalı şeyler öğrendikleri için mutlu olduklarını söylediler.