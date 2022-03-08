Kadın jandarmadan 8 Mart etkinliği

Malatya’da Kadın Jandarmalar, Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. Kadınlara, karanfil, broşür, ayna ve el kremi dağıtımı yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk kısım Amirliği tarafından, Malatya Park AVM’de stant açıldı. Kadınların 8 Mart Dünya kadınlar Günü kutlanarak karanfil, broşür, ayna ve el kremi dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, diğer ilgili ve yetkililer de katıldı.