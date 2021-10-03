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"Kadın için" oyununa ilgi

Malatya’da sahnelenen, "Kadın için" isimli tiyatro oyunu ilgi gördü. Sahnelenen tiyatroda, son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ele alındı.

MALATYA 03.10.2021, 16:40
"Kadın için" oyununa ilgi

Malatya’da sahnelenen, "Kadın için" isimli tiyatro oyunu ilgi gördü. Sahnelenen tiyatroda, son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet ele alındı.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda sahnelenen tiyatroda, artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet sahnelendi.

Yönetmen ve Oyuncu Hasan Bulğak, tiyatroyla ilgili yaptığı açıklamada, " Abusen Sanat Topluluğu olarak Türkiye’mizde kadın cinayetlerine gündeme getirmek ve azalmasına katkıda bulunmak için tiyatro oyunu sergiliyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum kadın için tiyatro oyununa ilgi gösterdiler” dedi.

Bulğak, “ Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Kadına şiddetin asgariye inmesi için karınca kararınca katkıda bulunmaktır. Tiyatro gösterilerimiz devam edecek. Anlamlı projelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

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