Kadın girişimcilerin gününü kutladılar

TOBB Malatya Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Serap Taşçı ve Ecem Akbulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın girişimcileri ziyaret etti.

İş dünyasında yer alan hemcinslerinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek takdiminde bulunan Taşçı ve Akbulut, TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu’nun yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Yapılan ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirten kadın işletmeciler de önümüzdeki süreçte TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu’nun faaliyetlerinde yer alacaklarını ifade ettiler.

Acı: “Hedefimiz, ilimizdeki kadın girişimci sayısını arttırmak”

Bu arada, TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı, Ankara’da düzenlenen TOBB 8 Mart Kadınlar Günü Etkinliğine katılım sağladı.

TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu olarak öncelikli hedeflerinden söz eden Acı, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 81 ilde 7000 üyesi ile ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır. Bu geniş ağın parçası olmak biz kadın girişimcilere güç vermektedir. TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu olarak öncelikli hedefimiz, ilimizdeki kadın girişimci sayısını arttırmak. Kadınların finansmana erişmesini kolaylaştırmak ve mevcut kadın girişimcilerin korunarak daha donanımlı hale gelmelerini sağlamaktır. Tüm çalışmalarımızda desteğini her daim sunan Malatya TSO Başkanımız Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na tüm kadın girişimcilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumumuzun en önemli yapı taşı olan kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.