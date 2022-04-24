Kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler iftarda buluştu

Malatya’daki kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler, Tarım Platformu ile Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin ortaklaşa organize ettiği iftarda bir araya geldi.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binasında düzenlenen iftara birçok farklı sektörlerde iş yapan, görev alan tarım hayvancılık ve birçok dalda iştigal eden tarım platformu üyesi adın girişimciler, kadın kooperatif başkanları, kadın yetiştiriciler ve kadın muhtarlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, iftarda bir araya gelmenin önemine temas ederek, “Kadın girişimcilerimiz ile kadın yetiştiricilerimizi iftarda buluşturmak istedik. Sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Daha çok artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yetiştiricilere daha fazla destek isteyen Akın, “Devletimizin Bakanlığımızın ve yerel yöneticilerimizin daha fazla üreticilere destek olmasını bekliyoruz” dedi. Akın, “Üreticiler de yeter ki üretsin biz her zaman yanlarındayız. Siz üretin bizler her zaman olduğu gibi sizlerin yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.

Yazıhan ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan ve aynı zamanda Avukatlık mesleğini de icra eden kadın yetiştirici Cansu Karabulut ise kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Karabulut, üretimin önemli olduğunu dile getirerek, “Daha fazla üretmeliyiz” dedi.

Kadın Girişimciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Kuluncak kooperatifi kurucusu olan Ayşe Yıldırım Özceyhan da, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, yapılan bu güzel programdan dolayı Başkan İhsan Akın ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İftar sonrası tek tek birer konuşma yapan kadın kooperatif başkanları, kadın girişimciler ve kadın yetiştiriciler, sorunları dile getirildi.