Kadın Astsubaylar deprem bölgesinde

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar, depremzedelerin gönüllerine dokunuyor.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar, gerçekleştirdikleri etkinliklerle depremzedelerin gönüllerine dokunuyor. 6 Şubat depremleri sonrasında enkaz-arama kurtarma çalışmalarına da destek veren kadın astsubaylar, çadır ve konteyner kentlerde bulunan çocukların afetin yıkıcı gündeminden uzaklaşıp moral ve motivasyonlarının artması için de etkinlikler düzenliyor.

Ziyaret edilen çadır ve konteynerlerde kalan vatandaşlara giyim, ısınma ve yaşam malzemesi dağıtımı da yapılırken, düzenlenen etkinliklerde afetzede çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşıyor.