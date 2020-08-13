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Kaçak kenevirden bir gözaltı
MALATYA’DA KAÇAK OLARAK EKİLMİŞ KENEVİR BİTKİLERİ ELE GEÇİRİLDİ
MALATYA 13.08.2020, 17:12
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Malatya’da kaçak olarak ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt İlçesine bağlı Çayırlı Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada toplamda 63 kök kenevir bitkisi ve ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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