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Kaçak kenevir ekenlere gözaltı
MALATYA’DA, 2 BİN 960 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ
MALATYA 27.07.2020, 17:31
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Malatya’da, kaçak olarak ekilmiş 2 bin 960 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akçadağ İlçesine bağlı Ilıcak Mahallesinde ve Yazıhan İlçesine bağlı Tahtalı Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada toplamda 2 bin 960 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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