banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Mario Mandzukic Fenerbahçe'de
Mario Mandzukic Fenerbahçe'de
Trabzonspor'da Stoke City'li Benik Afobe gündemde
Trabzonspor'da Stoke City'li Benik Afobe gündemde
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
526 metrelik dünyanın en büyük cam köprüsü
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?

Kaçak cep telefonlarına izin yok

KAÇAK CEP TELEFONLARINA İZİN YOK

MALATYA 15.09.2020, 15:25
3
Kaçak cep telefonlarına izin yok

Malatya’da, gümrük kaçağı cep telefonlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu bir şahsa ait, 23 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ve 174 adet değişik marka modellerde cep telefonu aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu M. A isimli şahsın Şanlıurfa’dan gümrük kaçağı cep telefonu getirerek piyasaya sürdüğü bilgileri elde edildi. M.A isimli şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarında, 174 adet değişik marka modellerde kulaklık, şarz cihazı, müzik çalar gibi gümrük kaçağı cep telefonu aparatı, 11 adet Xiaomi redmi note 8 pro, 6 adet Xiaomi redmi note 9, 6 adet Samsung A51 olmak üzere toplam 23 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0