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Juri, dereceye giren yemekleri belirlemede zorlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kale Turizm Otel İşletmeciliği ve Meslek Yüksekokulunda, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde yemek yarışması düzenlendi. Yemeklere not veren juri üyeleri, dereceye giren yemekleri belirlemede zorlandı.

MALATYA 25.05.2022, 17:34
Juri, dereceye giren yemekleri belirlemede zorlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kale Turizm Otel İşletmeciliği ve Meslek Yüksekokulunda, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde yemek yarışması düzenlendi. Yemeklere not veren juri üyeleri, dereceye giren yemekleri belirlemede zorlandı.

T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Kale Turizm Otel İşletmeciliği ve Meslek Yüksekokulunda yemek yarışması düzenlenerek ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 81 ile özgü lezzetlerin bir araya toplandığı “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” isimli kitaba bağlı kalınarak düzenlenen yarışmada juri üyeleri, dereceye giren yemekleri belirlemede zorlandı. Kale Turizm Otel İşletmeciliği ve Meslek Yüksekokulunda Aşçılık programı 2. Sınıf öğrencileri yöresel lezzetlerin de bulunduğu tencere yemekleri, bulgur yemekleri ve tatlı olmak üzere 3 kategoride 9 ayrı reçete hazırladı. Yarışmada jüri üyeliğini ise, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu’ndan Aşçılık programı öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Yaşar Can Ataş, Öğretim Görevlisi Hüseyin Deniz, Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Suat Kuluşaklı, Doçent Doktor Hulusi Binbaşıoğlu, Öğretim Görevlisi Doktor Yasemin Keskin Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Malatya İl Kültür Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtım Şube Müdürü Savaş Kazancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, Yöresel Ürünler Ve Kooperatif Şube Müdürü Ebubekir Gür yaptı. Yarışmada “Tencere Yemekleri Kategorisinde” birinci Hünkar Beğendi yemeği ile Aslı Kardelen Topçuoğlu, ikinci Kuru Biber Patlıcan Dolma ile Mehmet Demiral, üçüncü ise İslim Kebabı ile Özgen Göçeri oldu. “Bulgur Yemekleri Kategorisinde” Analı Kızlı yemeği ile Ferda Karabulut birinciliği, Ekşili Köfte yemeği ile Zeynep Alkaya ikinciliği, Kiraz Yaprağı Sarması ile Nasibe Akçin de üçüncülüğü kazandı. Son kategori olan “Tatlılar Kategorisinde” ise birinciliği İncir Uyutması tarifi ile Esma Kapkın, ikinciliği Vişneli Ekmek Tatlısı ile Mesude Gövtaş ve üçüncülüğü Ayva Tatlısı ile Selenay Kavak kazandı.

Yarışma programı Aşçılık programı Öğr. Gör. Yaşar Can Ataş’ın sonuçları açıklaması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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