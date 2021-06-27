banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı

Jandarmaya başarı belgesi

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Jandarma görevlilerine, çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildi.

MALATYA 27.06.2021, 14:33
Jandarmaya başarı belgesi

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Jandarma görevlilerine, çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildi.

İlçe Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Kırmızı ve Jandarma Komutanlığı personellerine üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi ve plaket verdi.

Jandarma görevlilerine, asayiş ve narkotik gibi çeşitli operasyonlarda yaptıkları başarılardan dolayı plaket verildiği kaydedildi.
banner486
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner493