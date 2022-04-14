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Jandarma’nın ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi ilgisi
Malatya’da Jandarma ailesi, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.
MALATYA 14.04.2022, 17:33
Malatya’da Jandarma ailesi, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli rütbeli personel ve aileleri ile erbaş ve erlere Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Konferans Salonunda ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi izlettirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından zaman zaman böyle kültürel programların yapılacağı kaydedildi.