Jandarma’nın ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi ilgisi

Malatya’da Jandarma ailesi, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli rütbeli personel ve aileleri ile erbaş ve erlere Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Konferans Salonunda ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi izlettirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından zaman zaman böyle kültürel programların yapılacağı kaydedildi.