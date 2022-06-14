banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Jandarma’nın 183. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve beraberindeki heyetini kabul etti.

MALATYA 14.06.2022, 17:30
Jandarma’nın 183. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Malatya’da Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü çelenk bırakma töreni ile başladı. Çelenk törenin ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ve beraberindeki heyet Malatya Valisi Hulusi Şahin’i ziyaret etti. Vali Şahin ise Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ’’Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık