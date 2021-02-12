Jandarmadan trafik denetimi

Malatya’da kent genelinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan 41 araç sürücüsüne 23 bin 975 TL para cezası kesildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Ekiplerince kent genelinde gün boyu motosiklet ve traktörler üzerinde denetim gerçekleştirildi. Battalgazi İlçe Jandarma ekipleri tarafından da yapılan denetimlerde ilçedeki motosiklet ve traktörler yoğun bir şekilde denetlendi. Denetimler sonucu kent genelinde 956 sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi. Bu kapsamda 1 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 10 sürücüye araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan, 25 sürücüye hız ihlali, 3 sürücüye araç muayenesi, 1 sürücüye trafik sigortası ve 1 sürücüye ise trafikte makas atarak genel güvenliği tehlikeye atmaktan toplam 23 bin 795 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde 4 araç ise trafikten men edildi.