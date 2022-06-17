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Jandarmadan silah operasyonu

Malatya’da Jandarma silah operasyonunda 4 zanlıyı gözaltına aldı. İki kişi tutuklandı.

MALATYA 17.06.2022, 12:13
Jandarmadan silah operasyonu

Malatya’da Jandarma silah operasyonunda 4 zanlıyı gözaltına aldı. İki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan çalışmalarda Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda şüpheli dört şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah mühimmat ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adliye tarafından iki şahıs tutuklandı.

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