Jandarmadan şeker tadında etkinlik

Ramazan Bayramı nedeniyle Jandarma görevlileri, hem denetleme yaptı, hem de sürücülerin bayramı kutlayıp, bayram şekeri ikram etti.

İçinde bulunulan pandemi sürecinde, 17 günlük tam kapanma içinde yer alan Ramazan Bayramı’nda da jandarma denetimlerini sürdürüyor. Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri de özellikle şehirlerarası seyahat etmek zorunda kalan otobüs ve özel araç sürücülerinin yorgunluklarını atmaları için oluşturdukları kontrol noktalarında dinlenmelerini sağlayarak, sürücüleri hız sınırlarının aşılmaması, seyahat halindeyken emniyet kemeri kullanılması, uyarı işaret ve levhaları ile trafik ışıklarına riayet edilmesi konusunda ikazlarda bulunuyorlar.

Bayram süresince denetimlerine hız kesmeden devam edeceklerini belirten yetkililer, traktör sürücüleri ve mevsimlik işçi taşıyan araçların kontrollerine de ağırlık vereceklerini dile getirdiler.

Jandarma görevlileri, hem denetleme yaptı, hem de bayram nedeniyle sürücüleri kutlayarak, ikramlarda bulundular.