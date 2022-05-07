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Jandarmadan kızıl şahine şefkat eli
Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Müdürlüğüne teslim edildi.
MALATYA 07.05.2022, 09:52
Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Akçadağ ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.