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Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu
Malatya’da Jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlenip, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.
MALATYA 17.11.2021, 11:12
Malatya’da Jandarma tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlenip, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Battalgazi İlçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsa operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve makaron ele geçirildi.
Şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.