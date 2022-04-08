Son Dakika
Jandarmadan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
MALATYA 08.04.2022, 14:11
Malatya’da jandarma tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Yeşilyurt ilçesinde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin baskında FÖTE üyesi olduğu belirlenen bir kişi kıskıvrak yakalandıç
Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerine devam edildiği belirtildi.