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Jandarmadan depremzede çocuklara trafik eğitimi
MALATYA’DA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA AİT MOBİL EĞİTİM TIRIYLA DEPREMZEDE ÇOCUKLARA UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.
MALATYA 03.04.2023, 11:08
Malatya’da Jandarma Genel Komutanlığı’na ait mobil eğitim tırıyla depremzede çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Malatya’da Jandarma Genel Komutanlığı’na ait mobil eğitim tırıyla çadırda ve konteynerlerde kalan depremzede çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verilirken, moral ve destek amaçlı ise çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İl jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından sürdürülen etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.