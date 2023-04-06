Son Dakika
Jandarmadan depremzede çocuklara trafik eğitimi
MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE KONTEYNER KENTTE YERLEŞTİRİLEN DEPREMZEDE AİLELERİN ÇOCUKLARINA JANDARMA TARAFINDAN UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.
MALATYA 06.04.2023, 13:17
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına jandarma tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Depremin vurduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kente yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına jandarma tarafından trafik eğitimi veriliyor. Boyama ve çeşitli oyun etkinliklerinin de düzenlendiği eğitimlerde çocuklara çeşitli hediyelerde verilirken jandarmanın benzer etkinliklerinin süreceği bildirildi.