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jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği

Malatya İl jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Malatya Kadınlar Spor Kulübünde kadın sporcular ile bir araya geldi.

MALATYA 29.10.2021, 16:48
jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği

Malatya İl jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Malatya Kadınlar Spor Kulübünde kadın sporcular ile bir araya geldi.

Cumhuriyetin 98. Yılı kutlanma programı kapsamında, Türkiye ve Malatya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden birisi de Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Malatya’da sosyal proje ve destekler bakımından kendisinden sürekli söz ettiren Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı jandarma ekipleri, Cumhuriyetin 98. Yılı kutlamaları kapsamında Malatya Kadınlar Spor Kulübüne bağlı sporcular ile bir araya geldi. Kadın Jandarma ekipleri sporcularla birlikte top sektirdi, ısınma koşusuna katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte jandarma ekipleri, Cumhuriyet kadınlarının yanlarında olduklarını hissettirdi. Jandarma ekipleri, üzerlerinde jandarma yazan tişörtleri genç sporculara hediye etti.

Sporcular da jandarmanın kendilerine gerçekleştirdikleri ziyaret ve yaptıkları bu etkinlikten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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