Jandarmadan Covid 19 uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" uygulanması gerçekleştirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı (Covid-19) yeni tip korona virüs salgını ile mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Malatya’da tüm personelinin katılımıyla sağlık için, hepimiz için sloganıyla yaşamın tüm alanlarına kapsayacak şekilde genel denetimler yapıldı.

Denetimlerde, vatandaşlara korona virüs riskine karşı 14 altın kuralın önemi ile içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.