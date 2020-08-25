Jandarma’dan Covid-19 denetimi
JANDARMADAN COVİD-19 DENETİMİ
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının arttığı Malatya’da Covid-19 denetimleri yoğunlaştı.
Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk sahaları ile polis sorumluluk alanında korona virüs (Covid-19) denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatı gereği korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerde vatandaşlara maskenin yanı sıra 14 temel kural hakkında hazırlanan el broşürü de dağıtıyor. Jandarma araçlarından vatandaşlara sesli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.
Jandarma ekiplerinin gerek kendi sorumluluk alanında gerekse polis bölgesindeki mahallelerde belirlenen noktalarda denetimlere devam edecekleri öğrenildi.
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