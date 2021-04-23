Jandarmadan 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliği

Malatya’nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ve asayiş timleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101.inci yıldönümü kutlama etkinlikleri münasebetiyle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Yeşilyurt ilçesinde jandarma sorumluluk alanında bulunan çocuklara yönelik uygulamalar yapan jandarma trafik ve asayiş timleri, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101.inci yıldönümü" münasebetiyle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak, çocukların bayram sevincine ortak oldular. Çocuklara Türk Bayrağı, balon, Jandarma Trafik logolu boyama kitabı, cetvel, maske ve trafik kuralları ile ilgili oyun kartları dağıtıldı. Daha sonra çocuklarla beraber istiklal marşı okuyan jandarma ekipleri, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Yapılan uygulamadan oldukça memnun oldukları görünen çocuklar jandarma timlerine teşekkür ettiler.