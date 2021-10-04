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Jandarma, yaşlıları unutmadı

Malatya’da jandarma ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yaşlı şehit yakınlarını ziyaret edip onlarla sohbet ettiler.

MALATYA 04.10.2021, 15:22
Jandarma, yaşlıları unutmadı

Malatya’da jandarma ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yaşlı şehit yakınlarını ziyaret edip onlarla sohbet ettiler.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, Battalgazi ilçesindeki Alişar Mahallesindeki yaşlı şehit ailelerini yaşlılar günü kapsamında ziyaret etti. Jandarma ekipleri, şehit ailelerine çiçek vererek sohbet etti.

Şehit aileleri ise, ihtiyaç ve taleplerini soran jandarma ekiplerine ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

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