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Jandarma devriyesi yavru dağ keçisi buldu
Malatya’da, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu.
MALATYA 31.05.2022, 10:21
Malatya’da, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu.
Yeşilyurt İlçesi Öncü Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu. Yavru dağ keçisi, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.