Jandarma devriyesi yavru dağ keçisi buldu

Malatya’da, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu.

Yeşilyurt İlçesi Öncü Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu. Yavru dağ keçisi, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.