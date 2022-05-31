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Jandarma devriyesi yavru dağ keçisi buldu

Malatya’da, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu.

MALATYA 31.05.2022, 10:21
Jandarma devriyesi yavru dağ keçisi buldu

Malatya’da, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu.

Yeşilyurt İlçesi Öncü Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, Jandarma devriye personeli tarafından 1 adet yavru dağ keçisi bulundu. Yavru dağ keçisi, tedavisinin yaptırılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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