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İzolasyon malzemesi yüklü tır devrildi
Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan izolasyon malzemeleri yüklü tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
MALATYA 14.09.2022, 18:54
Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan izolasyon malzemeleri yüklü tır devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Doğanyol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan izolasyon malzemeleri taşıyan 26 ACM 525 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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