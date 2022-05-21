İzciler eğitimde bir araya geldi

Malatya İnönü Üniversitesi İzcilik Topluluğu tarafından izcilik oyunları ve çadır kurma etkinliği düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Gençlik Meydanı’nda İzcilik Topluluğu tarafından eğitim ve eğlence amaçlı izcilik oyunları ve çadır kurma etkinliği çerçevesinde, halat çekme, çadır kurma ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi İzcilik Topluluğu Başkanı Mert Demirel, etkinliğin topluluğa yeni katılanlara bilgi vermek amaçlı olduğunu söyleyerek, “Bu etkinliği topluluğa yeni katılanları bilgilendirmek, yapılan dönem içindeki faaliyetleri aktarmak ve gelecek sene topluluğumuzu tanıtmak adına yapıyoruz. Güzel bir faaliyet oldu. Umarım daha verimli ilerleriz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, çeşitli aktivitelerin yapılmasının ardından son buldu.