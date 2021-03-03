İtfaiyenin güzergahındaki trafik lambaları yeşil yanacak

Malatya’da itfaiye araçlarının olaylara daha hızlı müdahale edilebilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yaptı. Çalışma sonunda, araçların geçiş güzergâhındaki sinyalizasyon ışıklarının yeşil yanmasına yönelik yeni sistem kuruldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların can ve mal kaybını önleyebilmek, gerçekleşebilecek olay, kaza, yangın ve acil durumlarda zaman kaybını önlemek ve yaşanması istenilmeyen vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için yeni sinyalizasyon sistemi kurdu. Vakaları en azami düzeye indirmek için sinyalizasyon sistemi kuran İtfaiye Daire Başkanlığı sinyalizasyon sistemi bugün itibariyle uygulamaya başladı. İtfaiye aracının olay anına ilk müdahale için merkezden çıktığı anda göndereceği bir sinyalle, aracın geçiş güzergâhındaki sinyalizasyon sistemi, itfaiye aracının istikametine olan yerlerde yeşil ışığa dönerek, kavşaklarda yolu otomatikman açmış olacak.

“Yeni merkezimiz tam donanımlı hale geldi”

Yeni sistemi tanıtan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, "Başkanımız Selahattin Gürkan Bey göreve geldiğinde ilk yaptığı büyük hizmetlerden biri olan yeni itfaiye merkezinin hayata geçirilmesi ve hizmete sunulmasıydı. Burada hızlı bir şekilde hemşerilerimize can ve mal güvenliğini sağlayıp onlara hizmet edebilme noktasında itfaiye araçlarının kavşaklarda en hızlı bir şekilde yol alması gerekiyordu. Bunun için Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımızın yardımı ile itfaiye araçlarının itfaiye binasından çıktığı andan itibaren kavşaktaki bütün ışıkların itfaiye araçlarının geçiş yönüne doğru yeşil yanabilmesi için yeni sistemimizi kurduk. Bugün itibari ile faaliyete geçtik. Yaşanmasını istemediğimiz olumsuz bir durumda araçlarımız sinyalizasyon sistemiyle daha hızlı ve güvenilir bir şekilde müdahale hedefliyoruz. Bu sistemle birlikte Yeni İtfaiye Merkezi’miz tam donanımlı hale geldi’’ dedi.