İsveç’teki provokatif eyleme Malatya’dan tepki

Malatya’da İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan’ın çirkin eylemine karşı sabah namazında dualarla tepki gösterildi.

İslam dünyasından birçok ülke aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Türkiye’den de skandal olaya sert tepkiler devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur’an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu. Diyanet işleri Başkanının çağrısı ile Yeni cami de sabah namazında buluşan vatandaşlar kılınan namazın ardından skandal eyleme tepki gösterdi.

Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım yaptığı duada birlik ve beraberlik çağrısında bulunurken, TÜGVA Malatya Şube Başkanı Mesut Demir ise Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırının alçaklık olduğunu kaydetti.

Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların rehberi kutsal kitabı olduğuna vurgu yapan Demir , “Terörist sevici İsveç’in Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflenmiştir. Hiç usanmadan ve utanmadan, mütemadiyen İslam’ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyası ve destekçileri bilmelidir ki, Türkiye’de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celalini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur’an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız.” diye konuştu