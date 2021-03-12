banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü programı

Malatya’da İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla tören düzenlendi.

MALATYA 12.03.2021, 14:11
2
İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü programı

Malatya’da İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla tören düzenlendi.

“İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında fotoğraf sergisi açılış töreni düzenlendi.

“On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı 30 fotoğrafın yer aldığı serginin açılış töreninin ardından protokol sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldılar.

“On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı sergi açılışının ardından Kongre ve Kültür Merkezinde “İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni yapıldı.

Program açılış konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Özgürlük ve bağımsızlık tutkumuzu gökyüzünde dalgalanan bayrağımızla birleştiren bugün, tarihimizin çok önemli anlarından biridir. Büyük bir şairin görkemli dizeleriyle, yüreğimize nakış nakış işlediği İstiklal Marşımızın kabulü nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanbay, “Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler, değerler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi hafızalarında yer edinen bu büyük olayları, şahsiyetleri hatırlamaları ile ilişkilidir. İşte bugün, böyle bir hafızanın yenilenmesidir; ülkemizin işgalden kurtulduğu o destanının yazıldığı gündür” şeklinde konuştu.

"Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da program açılış konuşmasında, “İstiklal kelimesi önemli bir kelimedir. İstiklal gelecektir. Özgürlüktür, bağımsızlıktır. İstikbal ile İstiklal aynı kökenden türemiş bir kelimedir. Hani, Akif derya “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” İşte büyük devletler kurmuş ve Son Osmanlı Devleti’nin Sevr ile karşılanma amacı ile matuf olan bu süreç içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıkışı. 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı dönemde Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele kahramanlarını galeyana getirmek, Anadolu’daki Milli Mücadele’yi desteklemek için Anadolu’nun değişik vilayetlerine giderek milli mücadeleyi desteklemiştir. Uyumadan, fedakârlık etmeden, başarıya ulaşmak mümkün değildir. Kalıcı olmak iz bırakmak sürekli olmak devamlı olmak işte Mehmet Akif Ersoy o soğuk Tacettin dergâhında bu şiiri yazmadan önce o dönemde 500 lira ödülle İstiklal Marşı yazılacağı duyurusuna karşı çıkmıştır. Milletin İstiklal Marşı para ile yazılmaz demiştir. Gerek Kurtuluş Savaşı’nda gerek vatanımızın birlik ve beraberliği için yaşamını yitiren bütün şehitlerimizi rahmet minnet ve Şükran’la anıyorum. Akif’in dediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise, “İstiklal Marşı aziz milletimizin büyük bir azim ve fedakârlıkla vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin destansı anlatımıdır. İstiklal Marşı milletimizin ezelden ebede giden yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini anlatan eşsiz bir eserdir. Aziz milletimizin hürriyetine olan aşkıdır. Hakka olan imanının ve sarsılmaz inancının ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy büyük bir dava adamı, mütefekkir bir şair, bu toprağın bir sesidir. Onun yüceliği, edindiği dini eğitimden kaynaklı ruh dünyasını bu milletin birliğine vakfetmesi şairliği yanında Milli Mücadele’nin kahramanı olarak eylem ve hareket insanı olmasındandır. Kabulünün 100. yılında İstiklal Marşımızın şairi mümtaz şahsiyet Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve şükranla anıyor. Dünden bugüne aziz şehitlerimize, milli mücadelenin kahramanı askerlerimize yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diler sizleri bir kez daha saygı ile selamlıyorum” dedi.

Vali Yarımcısı Mustafa Şahin, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Selami Arslan, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Daire Amirleri, Kurum Kuruluş temsilcileri, Şehit ve Gazi Dernek Başkanları ve öğrencilerin katıldığı program, Kemal Özalper Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İkbal Akkar’ın “ On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı konuşması, Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Bilgisayar Öğretmeni tarafından hazırlanan sine vizyon sunumu, Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Ayşenur Balık tarafından şiir okunması ve Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri ve Öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Oratoryosu ile sona erdi.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20