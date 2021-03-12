İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü programı

Malatya’da İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla tören düzenlendi.

“İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” etkinlikleri çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında fotoğraf sergisi açılış töreni düzenlendi.

“On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı 30 fotoğrafın yer aldığı serginin açılış töreninin ardından protokol sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldılar.

“On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı sergi açılışının ardından Kongre ve Kültür Merkezinde “İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni yapıldı.

Program açılış konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Özgürlük ve bağımsızlık tutkumuzu gökyüzünde dalgalanan bayrağımızla birleştiren bugün, tarihimizin çok önemli anlarından biridir. Büyük bir şairin görkemli dizeleriyle, yüreğimize nakış nakış işlediği İstiklal Marşımızın kabulü nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanbay, “Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler, değerler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi hafızalarında yer edinen bu büyük olayları, şahsiyetleri hatırlamaları ile ilişkilidir. İşte bugün, böyle bir hafızanın yenilenmesidir; ülkemizin işgalden kurtulduğu o destanının yazıldığı gündür” şeklinde konuştu.

"Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da program açılış konuşmasında, “İstiklal kelimesi önemli bir kelimedir. İstiklal gelecektir. Özgürlüktür, bağımsızlıktır. İstikbal ile İstiklal aynı kökenden türemiş bir kelimedir. Hani, Akif derya “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” İşte büyük devletler kurmuş ve Son Osmanlı Devleti’nin Sevr ile karşılanma amacı ile matuf olan bu süreç içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’a çıkışı. 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı dönemde Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele kahramanlarını galeyana getirmek, Anadolu’daki Milli Mücadele’yi desteklemek için Anadolu’nun değişik vilayetlerine giderek milli mücadeleyi desteklemiştir. Uyumadan, fedakârlık etmeden, başarıya ulaşmak mümkün değildir. Kalıcı olmak iz bırakmak sürekli olmak devamlı olmak işte Mehmet Akif Ersoy o soğuk Tacettin dergâhında bu şiiri yazmadan önce o dönemde 500 lira ödülle İstiklal Marşı yazılacağı duyurusuna karşı çıkmıştır. Milletin İstiklal Marşı para ile yazılmaz demiştir. Gerek Kurtuluş Savaşı’nda gerek vatanımızın birlik ve beraberliği için yaşamını yitiren bütün şehitlerimizi rahmet minnet ve Şükran’la anıyorum. Akif’in dediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise, “İstiklal Marşı aziz milletimizin büyük bir azim ve fedakârlıkla vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin destansı anlatımıdır. İstiklal Marşı milletimizin ezelden ebede giden yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini anlatan eşsiz bir eserdir. Aziz milletimizin hürriyetine olan aşkıdır. Hakka olan imanının ve sarsılmaz inancının ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy büyük bir dava adamı, mütefekkir bir şair, bu toprağın bir sesidir. Onun yüceliği, edindiği dini eğitimden kaynaklı ruh dünyasını bu milletin birliğine vakfetmesi şairliği yanında Milli Mücadele’nin kahramanı olarak eylem ve hareket insanı olmasındandır. Kabulünün 100. yılında İstiklal Marşımızın şairi mümtaz şahsiyet Mehmet Akif Ersoy’u minnet ve şükranla anıyor. Dünden bugüne aziz şehitlerimize, milli mücadelenin kahramanı askerlerimize yüce Mevla’dan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diler sizleri bir kez daha saygı ile selamlıyorum” dedi.

Vali Yarımcısı Mustafa Şahin, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Selami Arslan, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Daire Amirleri, Kurum Kuruluş temsilcileri, Şehit ve Gazi Dernek Başkanları ve öğrencilerin katıldığı program, Kemal Özalper Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İkbal Akkar’ın “ On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temalı konuşması, Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Bilgisayar Öğretmeni tarafından hazırlanan sine vizyon sunumu, Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Ayşenur Balık tarafından şiir okunması ve Yeşilyurt Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri ve Öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Oratoryosu ile sona erdi.