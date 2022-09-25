İstanbul’da Yeşilyurt tanıtıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul’da gerçekleşen Malatya Tanıtım Günleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “ Tüm ziyaretçilerimizi en güzel şekilde ağırlayarak, Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımını başarılı bir şekilde yerine getirdik” dedi.

İstanbul ve çevre illerde yaşayan Malatya’lıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde hizmet veren Yeşilyurt Belediye standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı tanıtım broşürlerini yakından inceleyen ziyaretçiler, Kayısı Çekirdeği Kahvesine hayran kaldılar. Kahve standı önünde uzun kuyruklar oluşurken, tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan Kayısı Çekirdeği Kahvesini çok beğendiklerini ifade eden ziyaretçiler, gerek yöresel ikramlar gerekse de kahve ikramlarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’de tanıtım günlerinde yer alarak, Malatya ve Yeşilyurt’un yöresel lezzetlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

22 -25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde yerini alan Yeşilyurt Belediye standına gelen siyasetçi, gazeteci, bürokrat, sanatçı ve tüm misafirlerini ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve personeller, ‘ 44 Yıl Hatır’ Kayısı Çekirdeği Kahvesi ve Malatya Kayısısı ikram ederek, Malatya ve Yeşilyurt’un tüm güzelliklerini paylaştılar.

5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinden en güzel şekilde istifade ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatyalı hemşehrilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde yerimizi alarak kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde tanıtmaya çalıştık. Tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, büyüyen ticaret alanlarıyla, turistik mekanları ve doğal zenginlikleriyle Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Malatya’mızı ve son yıllardaki dev yatırımlarla büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayan Yeşilyurt’umuzu gelen misafirlerimize tüm boyutlarıyla anlatıp, bilgilendirdik. Yeşilyurt Belediye standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Malatya hasreti çeken hemşehrilerimizle bir araya gelmek, sohbet etmek, istişare etmek bizim adımıza çok önemliydi. Malatya ile İstanbul arasındaki gönül köprülerini bu vesileyle daha da güçlü hale getirmeye çalıştık. Özelliklerde 44 yıl hatır kalsın diye üretimini yaptığımız Kayısı Çekirdeği Kahvesine gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Gelen ziyaretçilerimizin ağzını tatlandırıp güzel anılarla buradan ayrılmalarını sağladık. İstanbul, Malatya ve Yeşilyurt için çok önemlidir. Bizler her daim buradaki hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, aramızdaki bağları daha sağlam hale getirmeye çalışıyoruz. Malatya’da, Yeşilyurt’ta doğup buraya gelen ve iş dünyasının yanı sıra farklı iş alanlarında kendisini ispatlamış çok değerli hemşehrilerimizle, gönül insanlarıyla istişare etmek, onların düşüncelerini öğrenmek ve fikir paylaşımı yapmak bundan sonraki çalışmalarımıza ayrı bir güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye standına gösterilen ilginden memnun kaldıklarını vurgulayan Çınar, “Standımızda çok verimli ve güzel görüşmeler yaptık, gelen misafirlerimiz 44 yıl hatır kahvemizi çok beğendiler, kahvemiz büyük rağbet gördü. Yeşilyurt Belediyesi olarak tanıtım noktasında başarılı bir hizmeti daha yerine getirdik. Misafirlerimizle yakından ilgilenerek onlara hem ilçemizi anlattık hem de yatırımlarımız zerine bilgiler paylaştık. Gelen ziyaretçilerimizi Yeşilyurt’umuza davet ettik. Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizde burada hizmet vererek yöresel lezzetlerimizin tanıtımı yapıldı. Yeşilyurt herkesin mutlaka görmesi gereken bir ilçedir. Tarihimizle, kültürel hazinelerimizle, eşsiz yemeklerimizle, doğal zenginliklerimizle yerli ve yabancı turistlerin mutlaka keşfetmesi gereken özel bir ilçeyiz. Belediye olarak ta bu zenginliklerimizi turizme kazandırmak içinde devasa yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın üst seviyede olduğu, huzurun üst seviyede olduğu Yeşilyurt’umuza herkesi bekliyoruz. İnşallah buradaki tanıtım günlerinin ardından ilçemizi ziyaret edenlerin sayısında artış olacaktır, buna inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha, 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinin düzenlenmesinde emek sarf eden, katkı sunan ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinlikleri yakından takip ederek buradaki birlik ve beraberlik tablosunu ve tüm güzellikleri dünyaya yansıtan yerel ve ulusal medya kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’nın tanıtımı için aylardır yoğun mesai yapan ve burada stant açan Valiliğimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemize, İlçe Belediyelerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayan Yeşilyurt Belediyemizin standında görev alan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve değerli mesai arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum, ellerine ve emeklerine sağlık. İstanbul’daki etkinliklerimizi tamamlarken, Bursa ve Ankara’da düzenlenecek olan Tanıtım Günlerine de en iyi şekilde hazırlanarak, bu kentlerimizde yaşayan hemşehrilerimizle de bir araya gelecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz” diye konuştu.