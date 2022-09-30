“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” çalışmasına hız verildi

Malatya İnönü Üniversitesi Uluslararası “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” Belgesi alma süreci çerçevesinde saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. 41 fakülte ve idari birimde gerekli uyarılar yapılarak saha ziyaretleri tamamlandı. Sahip olunan kaynakların tükenebileceği, çevre ile ilgili sorunların yerel ve bölgesel kalmayıp küresel olduğu gerçeğinden hareketle İnönü Üniversitesi, tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinen “Çevre Yönetim Sistemi” ile ilgili çalışmalarına hız verdi.

Doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya, toprağa ve havaya verilen zararların en aza çekilmesini hedefleyen uluslararası standart “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” çalışmaları çerçevesinde uygulanan politikaların denetlenmesi amacıyla İnönü Üniversitesi İç Tetkik Uzmanları Ayfer Gölgeli ve Orhan Sezgin Selçuk, Malatya Meslek Yüksekokulu, OSB Meslek Yüksekokulu ve üniversitenin Merkez Kampüsü dahil toplam 41 fakülte ve idari birimde gerekli uyarıları yaparak saha ziyaretlerini tamamladılar.