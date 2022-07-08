İşadamı Erdoğan’dan Bayram mesajı

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında bayramların geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ olduğunu ifade etti.

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yenilenmesine vesile olan bayramların, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerimizin, günden güne unutulduğu günümüzde, bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru güçlenmektedir. Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla bulusturan ve kucaklaştıran bir Kurban Bayramı’nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu içindeyiz’’ ifadelerine yer verdi.

Bayramın sevincini ve coşkusunu yaşayarak bu hissi gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşınması gerektiğini ifade eden Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

"Geleceğimiz olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız. Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız. Aynı şekilde eşsiz fedakârlıklarını daima hissettiğimiz aziz şehitlerimizin ailelerini, çocuklarını ve kahraman Gazilerimizi hatırlayarak, onların yanında olmalıyız.

Kurban Bayramları aynı zamanda kavuşmanın, paylaşmanın, kaynaşmanın bayramıdır. Bu vesile ile tüm Malatyalı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, hem aziz milletimiz, hem de tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyorum."