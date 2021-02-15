İş yerinde kumar oynayanlara operasyon

Malatya’da iş yerinde kumar oynayanlara operasyon düzenlenip 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenihamam Mahallesi’nde bir adreste faaliyet gösteren işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden polis tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 110 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci C. S. hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca şahıslar hakkında Covid-19 tedbirleri kapsamında çıkan genelgelere aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.