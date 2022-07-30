banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOGG'da beklenen haber geldi
TOGG'da beklenen haber geldi
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Çubuk Vişnesi’ni ağrı kesici olarak kullanıyorlar
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı

İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iş makinesi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MALATYA 30.07.2022, 21:27
İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iş makinesi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi Orduzu Şanlıkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. idaresindeki iş makinesi ile Ş.N. yönetimindeki 44 AL 256 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Ş.N. yaralandı. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
26°
açık