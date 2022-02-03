İNUZEM’de görev değişimi

Malatya İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (İNUZEM) düzenlenen devir teslim töreni ile merkez müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Devkan Kaleci, görevi Prof. Dr. Mustafa Arslan’dan devraldı.

İNUZEM müdürlük makamında gerçekleşen görev teslim törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, İNUZEM Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Battal Göldağ ve Öğr. Gör. Dr. Esra Barut Tuğtekin ile merkez personelleri katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Arslan görevi devralan Doç. Dr. Devkan Kaleci’ye çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Doç. Dr. Devkan Kaleci ise Prof. Dr. Mustafa Arslan’a çiçek takdim ederek merkeze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tören, İNUZEM’in üniversitenin eğitim-öğretim hizmetlerine destek ve katkıları ile koordine ettiği çevrim içi sınavlar üzerine yapılan sohbet ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.