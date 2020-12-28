İnternet yasasına zemin hazırlanıyor

İnternet yasasının tam olarak çıkması için gazeteciler sahada çalışma yapıp rapor hazırlıyor. İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Ajans Komisyonu üyeleri Malatya’da da ziyaretler gerçekleştirdi.

Merkezi Bursa’da bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Ajans Komisyonu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret (MTB) Borsası’nı da ziyaret etti. Ziyaretlerde, İGF Genel Başkanı Mesut Demir, İGF Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, İGF Saymanı ve Batman Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hatice Türkan, İGF Genel Sekreteri ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Gülizar Gülebak, İGF Hukuk Komisyonu Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, İGF Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Kilis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezir Çağlar,Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Ömer Büyüktimur, Siirt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Durak, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Kayseri İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Duygu Uludaşdemir ve Aksaray İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Ayşe Alp hazır bulundu.

Ziyaretlerde konuşma yapan İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde internet gazeteciliğinin öneminin daha da öne çıktığının altını çizerek, “Bugün Türkiye’de haberler artık cep telefonları ile anında okuyuculara internet medyaları sayesinde ulaşıyor. Burada en büyük sorun sosyal medya ve merdiven altı internet haber siteleridir. Sosyal medyada aşırı derecede bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Haliyle vatandaşlar, haberin doğruluğunu internet medyalarıyla test ederek o bilgiye inanmaktadır. İnternet medyalarının doğru bilgiyi paylaştığına emin olmak isteyen vatandaşları, merdiven altı internet haber siteleri maalesef yanıltmaktadır. Bunun için kurumsal olmayan merdiven altı internet medyalarının çıkarılacak internet yasası ile BTK tarafından erişme engellenmesi ülkemizde medyanın geleceğini kurtaracaktır” dedi.

İGF olarak internet medyasının pandemi sürecinde en büyük sorununun ekonomik gelirlerinin ciddi şekilde düşmesi olduğuna vurgu yapan İGF Genel Başkanı Demir, “İGF Yönetim Kurulu olarak 81 ildeki

Amacımız, mesleki açıdan istihdama katkı sağlamak ve internet medyalarının gelirlerini arttırmak. 81 il, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’deki toplamda 2 bin 500 internet medyası üyesiyle ülkemizde ciddi bir haber ağına bir yıl gibi sürede kavuştu. Bu proje, medyanın dijitale dönüşmesinde önemli bir adım. Projemize açık destek olan başta milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız, STK başkanlarımız ve gecesini gündüzüne katan İGF yönetim kurulumuza milletimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İnternet yasasına zemin hazırlıyoruz”

Pandemi sürecinin tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de kalıcı etkilerinin olduğunu ifade eden Mesut Demir, “Covid-19, maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse yaşam açısından ciddi etkilemiştir. Covid-19 aşısının en kısa zamanda faydalı olacağını, özlem duyduğumuz günlere yeniden kavuşmamızı umut ediyoruz. Ancak görünen o ki, bu tür hastalıklarla 1-2 yıl boyunca mücadele edeceğiz. Medya, vatandaş ile yöneticiler arasında bir köprüdür. Medya, vatandaşın sorunlarını yöneticilere, yöneticilerin duyuru ve hizmetlerini vatandaşa aktarmakla sorumludur. Gerçek gazeteci, araştırmacıdır. Duygularını, kinini, nefretini habere yansıtmaz. Doğru olan neyse, vatandaşa aktarmakla yükümlüdür. Bu vicdani ve kamusal bir sorumluluktur. Bu çerçevede art niyetli ve mesleki anlamda etik kurallarına uymayan haberler yapan medyalar, merdiven altı internet medyalarıdır. Bugün attığımız adım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın üzerinde çalıştığı internet yasasına zemin hazırlayan bir projedir. Bu proje siyasetten bürokrasiye her kesimin ciddi şekilde rahatsız olduğu, ülkemizin en önemli sorunlarından birini yok edecek adımdır. Ülkemizin geleceği için attığımız bu adım, aynı zamanda ülkemizin ve medya sektörünün geleceğini kurtaracaktır. Umuyorum en kısa zamanda çıkacak internet yasası ile ülkemizin belinde kambur olan sorun çözüme kavuşacaktır” diye konuştu.