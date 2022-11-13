İnternet ve teknolojinin olumsuz etkilerine dikkat

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, lise öğrencilerine verdiği seminerde yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle internetin geleneksel medyanın önüne geçmeye başladığının altını çizerek, "Özellikle çocuklar ve gençler yetişkinlerden daha fazla bir şekilde bu olumsuz etkilere açık hale gelmiştir” dedi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, “Farkındayız Farklıyız” projesi çerçevesinde Malatya Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Dijital Medya Okuryazarlığı” konulu seminer verdi. Kara konuşmasında medya okuryazarlığı ve dijital medya kavramlarına değinerek, “Medya, iletilerin yaygınlaştırılması amacıyla kullanılan basılı ya da elektronik araçlar olarak tanımlanır. Okuryazar kavramı okuması yazması olan kimse olarak nitelendirilir. Dijital medya, elektronik cihazların yardımıyla bilgiyi dijital olarak depolayan veya ileten ve onu resimsel veya sembolik olarak yeniden üreten medyayı ifade eder” şeklinde konuştu. Kara, konuşmasının devamında günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle internetin geleneksel medyanın önüne geçmeye başladığının altını çizerek, “Eğitimden eğlenceye, işten sanata kadar pek çok alanda entegre bir biçimde kullanılan internet, yeni nesillerin onunla erken yaşlarda tanışmasıyla popülaritesini daha da arttırmıştır. İnternet ortamındaki mekansal, zamansal ve düşünsel anlamda sağlanan özgürlük, onun duygusal, düşünsel ve fiziksel manada yeterli olgunluğa sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması, beraberinde birtakım tehlike ve sorunları da getirmiştir. Özellikle çocuklar ve gençler yetişkinlerden daha fazla bir şekilde bu olumsuz etkilere açık hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Bireylerin dijital medya okuryazarlığı yeteneğine sahip olmasının önemine vurgu yapan Kara “İnternetteki kişisel verilerin paylaşımına dikkat eden, bilgileri eleştirel olarak kontrol ederek internetteki genel kullanım kurallarına uyan ve kendini düzenli olarak dijital ortamda dikkati dağıtan unsurlardan koruyan kişiler, medya okuryazarı diğer bir deyişle dijital medya okuryazarı olarak nitelendirilmektedir” dedi.

Seminerin sonunda Kara’ya plaket takdim edildi.