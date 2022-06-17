banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

İnternet üzerinden kaçak sigara satışına gözaltı

Malatya’da jandarma tarafından, internet alışveriş sitesi üzerinden faturasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

MALATYA 17.06.2022, 15:36
İnternet üzerinden kaçak sigara satışına gözaltı

Malatya’da jandarma tarafından, internet alışveriş sitesi üzerinden faturasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca, internet alışveriş sitesi üzerinden sosyal medya Açık Kaynak Araştırması (AKAR) ile yapılan istihbari çalışma sonucunda bir şahsın faturasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı tespit edildi. Yeşilyurt ilçesinde Kendirli mahallesinde şahıs ile buluşma sağlandı. Şahsın kaçak sigaraları rızaen göstermesi üzerine yapılan operasyonda, 10 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu