İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi seminer

2020-2021 Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Seminer, İnönü Üniversitesi resmi Youtube kanalından yayımlandı.

Türkiye’nin dış politikasının, dış ilişkilerinin anlaşılması için Türkiye-ABD ilişkilerine özellikle bakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Baharçiçek, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan yenidünya düzeninin en belirleyici aktörlerinin başında Amerika Birleşik Devletleri’nin geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek,“Son yetmiş beş yıllık dönemde Türkiye’nin dış politikasında Türkiye-ABD ilişkileri her zaman önemli bir yer almıştır. Bu süreçte de bu ilişkilerin aslında zannedilenden daha fazla sorunlu bir ilişki olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

ABD’nin ödemesi yapılan F35 savaş uçaklarını Türkiye’ye teslim etmemesi ve bazı bakanlara ambargo uygulamasının yanı sıra Türkiye’nin savaştığı terör örgütlerine ABD’nin silah yardımı yapmasının iki ülke arasında yaşanan olumsuz gelişmelerin örnekleri olduğunu vurguladı. ABD’nin düşman kategorisinde gördüğü ülkelere uyguladığı birtakım yaptırımları Türkiye’ye de uyguladığını ifade eden Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, “Soğuk Savaş döneminden sonra özellikle son yirmi yılda Türkiye ve ABD’nin bölgedeki çıkarları birçok konuda farklılaşmaya başladı. ABD, Türkiye’nin bölgede güçlü bir aktör olmasını, bölgenin sorunlarını çözmesinde güçlü bir rol oynamasını, bölgedeki diğer güçlü devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istemiyor. Enerji kaynakları konusunda ABD ile Türkiye’nin çıkarları uyuşmuyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Türkiye’nin bilhassa soğuk savaş döneminden sonra millî çıkarlarına uygun politikalar yürüttüğünü belirterek sözlerini tamamladı.