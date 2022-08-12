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İnönü’de Pedagojik Formasyon Eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecek.

MALATYA 12.08.2022, 09:53
İnönü’de Pedagojik Formasyon Eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecek.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılmak isteyenler 22 Ağustos -2 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Program hakkında ayrıntılı bilgi başvuru ve kayıt esasları İnönü Üniversitesi web sitesinden alınabilecek.

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