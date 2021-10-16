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İnönü’de öğrenci sayısı 36 bin 709 oldu

Malatya İnönü Üniversitesi’ne bu dönemde 9 bin 778 öğrencinin yerleşmesiyle öğrenci sayısı 36 bin 709 oldu.

MALATYA 16.10.2021, 10:11
İnönü’de öğrenci sayısı 36 bin 709 oldu

Malatya İnönü Üniversitesi’ne bu dönemde 9 bin 778 öğrencinin yerleşmesiyle öğrenci sayısı 36 bin 709 oldu.

Pandemi nedeniyle bir buçuk yıllık uzaktan eğitimin ardından İnönü Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim 13 Eylül’de başlarken, bu dönem İnönü Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı da açıklandı.

İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sami Durak, öğrenci sayısıyla ilgili bilgi verdi. Durak, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde 2021 YKS güncel verilerine göre İnönü Üniversitesi programlarına 9 bin 778 öğrencinin yerleştiğini ve bu öğrencilerden 7 bin 608’inin ders kaydı yaptırdığını söyledi.

Öğrenci sayısı 36 bin 709 oldu

İnönü Üniversitesi’ne yeni katılan öğrencilerle birlikte öğrenci sayısının toplam 36 bin 709 olduğunu dile getiren Durak, derse kayıtlanan öğrenci sayısının ise 28 bin 330 olduğunu belirtti. Durak, öğretim türlerine göre değerlendirildiğinde, İnönü Üniversitesi’nin lisans programlarında 20 bin 785, ön lisans programlarında 3 bin 676, lisansüstü programlarda ise 3 bin 869 derse kayıtlı öğrencinin olduğu kaydetti.

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