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İnönü’de ödüller sahiplerini buldu

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve SİNETOP öğrenci topluluğu tarafından organize edilen ve her yıl yüzlerce filmin yarıştığı 13. Uluslararası Kısa Film Festivalinin kapanışında sinema ödülleri sahiplerini buldu.

MALATYA 28.10.2021, 16:22
İnönü’de ödüller sahiplerini buldu

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve SİNETOP öğrenci topluluğu tarafından organize edilen ve her yıl yüzlerce filmin yarıştığı 13. Uluslararası Kısa Film Festivalinin kapanışında sinema ödülleri sahiplerini buldu.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde yapılan kapanış törenine, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, festivalin jüri üyeleri yanı sıra akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Kısa Film Festivali’ne ulusal ve uluslararası kategoride toplamda 610 eser başvuruda bulundu. Uluslararası kurmacada 15 film, uluslararası belgeselde 9 belgesel, ulusal kurmacada 16 film, ulusal belgeselde 16 belgesel toplamda 56 eser finale kaldı.

Uluslararası Kısa Film yarışması sonucunda dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere toplam 20 bin TL ödül verildi. Ayrıca 19 Ağustos 2021 tarihinde vefat eden İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali kurucularından Prof. Dr. Kadir Beycioğlu anısına da “Kadir Beycioğlu Özel Ödülü” verildi.

Festivalde uluslararası kurmaca kategorisinde, C. Section birincilik ödülünü alırken, Charon ikincilik, Just Like Water üçüncülük ödülünü aldı.

Uluslararası belgesel kategorisinde, Beatiful Romains birinci, Post Paned ikinci, Utopian Life üçüncülük ödülü aldı.

Festivalde ulusal kurmaca kategorisinde, Brigitte Bardot birinci, Korosi ikinci, Bir Çocuğun Hayali filmi ise üçüncü oldu.

Ulusal belgesel kategorisinde, Yaylacı belgeseli birinci, Seval ikinci ve Çocuklar Aşkına belgeseli ise üçüncü oldu.

Dereceye girenler ödüllerini, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kenan Eskin, Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İnanç Kara Ölmeztoprak’ın elinden aldı.

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