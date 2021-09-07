İnönü’de Covid-19 önlemleriyle eğitim 13 Eylül’de

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör, seminerde yaptığı konuşmada, üniversitede yüz yüze eğitimin 13 Eylül’de başlayacağını belirterek, Covid-19 tedbirleriyle açılacak olan üniversitede akademik ve idari birimlerde aşı kartı, HES ve PCR testi sorgulaması ile maske kontrolü ve hijyen takibinin rutin olarak yapılacağını vurguladı.

Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ise, pandemi koşullarındaki eğitim süreci boyunca cami, yemekhane, kantin, derslik ve servisler ile diğer alanlarda uyulması gereken kuralları anlattı.

İnönü Üniversitesi’nde 13 Eylül 2021 tarihinde pandemi koşullarına uygun olarak başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili “Pandemide Yüz Yüze Eğitim” semineri düzenledi.

“Yüz yüze eğitim 13 Eylül’de başlıyor”

Çevrim içi olarak düzenlenen seminerin açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl ara verilen yüz yüze eğitime 13 Eylül’de başlanacağını belirtti ve YKS 2021 yerleştirme sonuçlarına göre İnönü Üniversitesini kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Pandemi koşullarında yüz yüze eğitimin başlamasından ve yürütülmesinden sorumlu akademik ve idari personellere yönelik kontrol, takip, denetleme ve uygulamayı kapsayan eğitimlerin verileceğini vurgulayan Rektör Kızılay, “Bütün birimlerimizde, kampüsümüzde, üniversitemizin giriş çıkışlarında artık yeni bir süreci başlatıyoruz. Bu nedenle pandemi koşulları içerisinde yüz yüze eğitimin gerekleri konusunda daha yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacağız. Sizler bu durumda hem yetkili hem de sorumlu konumdasınız. Başarıyla bu eğitim sürecini başlatıp yürütmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı ve güvenli kampüs komisyonu oluşturuldu”

Pandemi döneminde uzaktan eğitimi devam ettirmek yerine amfi ve dersliklerde gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin yüz yüze eğitimle buluşturulmasının vaktinin geldiğini belirten Rektör Kızılay, bu amaçla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat başkanlığında “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Komisyonu”nun oluşturulduğunu dile getirdi. Rektör Kızılay, bu komisyon tarafından “İnönü Üniversitesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Sağlıklı Kampüs Kılavuzu” hazırlandığını ve bu kılavuzun bütün akademik ve idari personel ile öğrencilere ulaştırılacağını belirtti. Kızılay, akademik ve idari birimlerde aşı kartı, HES ve PCR testi sorgulaması ile maske kontrolü ve hijyen takibinin rutin olarak yapılacağını vurguladı.

Kızılay, “Ben rektör olarak en riskli alanları ve yoğun bakım ünitelerini gerekli tedbirleri alarak sık sık ziyaret ediyorum. Sizler de gerekli önlemler çerçevesinde sorumluluk alarak bu süreci yönetilebilir kılmalı, kontrol ve denetimi sıkı tutmalısınız” diyerek birim yöneticilerine tavsiyelerde bulundu. Kızılay, bu sürecin en verimli şekilde yönetilebilmesi için tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını sözlerine ekledi.

Yüz yüze eğitimde “temizlik ve hijyen” sunumu

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın açılış konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, katılımcılara “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Komisyonu”nun hazırladığı “İnönü Üniversitesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Sağlıklı Kampüs Kılavuzu”nun içeriği hakkında bilgiler verdi.

Programda sunum yapan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer, “Pandemi Koşullarında Yüz Yüze Eğitim” başlıklı sunumunda, pandemi koşullarındaki eğitim süreci boyunca cami, yemekhane, kantin, derslik ve servisler ile diğer alanlarda uyulması gereken kuralları anlattı.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz ise “Covid-19 ve Hijyen” başlıklı sunumunda ortam temizliği, dezenfeksiyon ve havalandırma, tuvalet temizliği, kişisel temizlik, yemekhane temizliği konularına değinerek pandemi koşullarındaki eğitim sürecinde temizlik ve hijyen kurallarını anlattı.