İnönü’de, batarya geliştirme çalışmaları

Malatya İnönü Üniversitesi’nde, batarya (pil) geliştirme çalışmaları yapılıyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fen-Edebiyat Fakültesini ziyaret ederek Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Altın ve çalışma ekibinin batarya (pil) geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Genel Sekreter Mustafa Gezer, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kemal Özdemir ve Doç. Dr. Vehbi Bayhan, Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Altın, Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Yaşar, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Teoman Karadağ, İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinden (İBTAM) Doç. Dr. Emine Altın ve Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim elemanları katıldı.

Program kapsamında Prof. Dr. Serdar Altın tarafından bir sunum yapılarak, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer katılımcılara batarya (pil) geliştirme çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Serdar Altın ve ortak çalışmalar yaptıkları öğretim elemanlarını tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.